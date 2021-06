Confessions d'un psychopathe

Piers Morgan se retrouve face à Paris Bennett, diagnostiqué psychopathe avec un QI de génie. Depuis sa geôle texane, Paris Bennett explique à Piers Morgan pourquoi, à 13 ans, il a tué sa jeune sœur, âgée de 4 ans, pour punir leur mère… Un criminel plus intelligent, plus rusé et plus manipulateur que tous ceux que Piers Morgan a rencontrés auparavant ! © Hat Trick