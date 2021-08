Ambulance B

1 téléfilm

Ambulanciers de nuit, Gerry et Camilla sont pris en otages par deux frères, Austin et Dermot, après un braquage. Dermot étant gravement blessé par balle et Austin refusant de le conduire à l'hôpital, Gerry et Camilla doivent le maintenir en vie à tout prix pour eux-mêmes échapper à la mort... © Incendo Media