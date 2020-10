Nouveau Nouveau Divertissement | Série-réalité | Evènement

David Tutera : party planner pour célébrités

David Tutera est l'organisateur de fêtes le plus demandé des États-Unis. Avec son style impeccable, son esprit vif et son imagination débordante, il a pour mission de satisfaire les demandes les plus folles des personnalités les plus exigeantes du pays ! Mais David étant également réputé pour son manque de patience légendaire, il arrive parfois que pour ses collaborateurs comme pour ses proches, le temps ne soit plus à la fête... © OFF THE FENCE