Après l'amour

Lola, romancière, est amoureuse de deux hommes : David et Tom. Le premier est marié à Marianne et le second à Elisabeth. Dans cette quête de l'amour et de la passion, les relations s'entremêlent, se font et se défont, et tous doivent faire face à leurs sentiments... © LE MEILLEUR DU CINEMA