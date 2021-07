L'île aux mystères : L'affaire des émeraudes

Une fête est organisée par Britt Prajna pour célébrer la découverte d'émeraudes appartenant à sa famille. Lors de la soirée, le coffre est forcé et les bijoux volés. Jeff Jackson, l'ancien policier de Boston, et Zee Madieras, la légiste de l'île, cherchent le responsable du vol. Cependant, une agression puis un meurtre donnent une tournure inquiétante à l'enquête. © Muse Distribution Inter. INC.

