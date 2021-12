Face-à-face

1 spectacle

Cinq couples, cinq situations, cinq possibilités : Peut-on trouver l'amour grâce aux petites annonces ? Bruno et Muriel y croient et vont se rencontrer pour la première fois ! Robert n'est pas vraiment intéressé par les femmes et son assistante Cathy ne désespère pas de se marier avec lui. Michel est sur le point de recevoir un César quand sa femme Christine râle déjà de le voir repartir en tournée. Norbert et Babeth ont décidé de partir en vacances en Espagne pour finaliser leur divorce © LA COMPAGNIE DES INDES