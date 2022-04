Un peu, beaucoup, passionnément... Les présidents et les Français

1 documentaire

Un documentaire inédit qui retrace 60 ans d'histoire des présidents face à l'opinion. Alors que le général de Gaulle avait fondé la Ve République pour recréer une relation affective entre un chef et son peuple, la figure présidentielle doit aujourd'hui faire face à une défiance de plus en plus grande. L'état de grâce existe-t-il toujours ? © TROISIEME OEIL PRODUCTIONS