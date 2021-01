Jean-Paul Belmondo l'influenceur

1 documentaire

Belmondo : ce nom évoque à lui seul plus d'un demi-siècle de cinéma. À la fois icône de la Nouvelle Vague, héros invincible et roi du box-office français, Bébel a su traverser toutes les modes, les critiques, les décennies et les épreuves de la vie. Et dans ce portrait ce sont ceux qui l'aiment et qui l'admirent, de Guillaume Canet à Albert Dupontel en passant par Richard Anconina, Christophe Lambert ou encore Michel Hazanavicius, qui racontent ce « monstre » du cinéma. © L'atelier d'images