Riches, sexy et libérées, Christina, Courtney et Jane, la trentaine, partagent un appartement à San Francisco. Christina multiplie les conquêtes sans se soucier du lendemain, jusqu'au jour où elle rencontre le beau Peter en boîte de nuit... Mais celui-ci quitte la ville dès le lendemain. Le trio décide alors de se lancer à sa recherche, sans se douter qu'un périple totalement fou les attend ! © 2002 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.