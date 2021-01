Ma belle inconnue de Noël

1 téléfilm

Propriétaire d'une boulangerie, Molly rencontre Josh, qui a récemment déménagé avec son fils Charlie après le décès de sa mère, et entre eux le coup de foudre est immédiat. Pour préparer le Festival des lumières de Noël, Josh fait appel à une pâtissière, par téléphone, sans savoir qu'il s'agit de Molly, et le courant passe si bien qu'ils se confient l'un à l'autre... © Muse Distribution Inter. INC.