Je l’aime à mentir, mardi 7 septembre à 21.05

Dans la jungle du célibat et des applis de rencontre, Zoé vient de trouver l’homme de sa vie ! Une idylle qui dure... 2 heures, avant que Robinson ne tombe dans le coma. Un quiproquo plus tard, la voilà fiancée à cet homme, et en charge de ses 2 enfants le temps de son séjour à l’hôpital. Se prenant complètement au jeu, Zoé devra jouer la parfaite petite amie d’un homme qu’elle connaît à peine... Mais à force de mensonges, et au contact de l’univers de ce charmant inconnu, ne finirait-elle pas par croire à cet amour ? Que se passera-t-il au réveil de Robinson ?