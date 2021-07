Le célibataire d'à côté

1 téléfilm

Alex partage sa vie avec le beau Gavin et a tout pour être heureuse, mais l'arrivée d'un nouveau voisin va venir perturber son conte de fée… En effet, après être intervenu sur un départ de feu, Donnie se met à espionner le couple en les prenant en photo, et fait tout pour se rapprocher d'Alex, jusqu'à s'enticher de sa sœur, Sage. En parallèle, des souvenirs de viols reviennent hanter Alex et un certain malaise s'installe entre elle et Gavin… © Daro Film Distribution