Endométriose : elles brisent le tabou

1 documentaire

L'endométriose est une maladie chronique, exclusivement féminine, qui frappe 1 femme sur 10 en France, à tout âge. Liée aux règles, elle se manifeste par des douleurs insupportables et peut entraîner une infertilité irréversible si elle n'est pas dépistée et traitée rapidement. Mais beaucoup de celles qui en souffrent n'osent pas en parler. Elles ont peur de ne pas être prises au sérieux, par leur entourage familial, professionnel et même par leur médecin. Car le milieu médical connaît mal cette pathologie. Résultat, elle est diagnostiquée en moyenne 7 à 8 ans trop tard. Alors, pour sortir du silence et briser le tabou, plusieurs femmes ont accepté de témoigner à visage découvert devant nos caméras. Énora Malagré, 37 ans, animatrice de télévision et comédienne, rêvait d'être maman. Mais elle a découvert trop tard qu'elle était atteinte d'endométriose. Aujourd'hui, après plusieurs fausses couches, elle doit se faire enlever l'utérus. Sonia Dubois, 54 ans, journaliste et comédienne, a connu la joie de devenir mère à 39 ans malgré sa maladie. Depuis, elle milite pour que les médecins soient mieux formés et que les femmes cessent de souffrir en silence. Chloé, 20 ans, étudiante à Aix-en-Provence, souffrait d'endométriose sans le savoir depuis ses premières règles, à 15 ans, au point d'avoir dû plusieurs fois interrompre ses études. Marine, 24 ans, esthéticienne à Caen, a souffert et consulté en vain pendant des années avant de connaître le nom de la maladie qui la rongeait. Depuis, elle a subi plusieurs opérations lourdes. Sa page sur les réseaux sociaux, intitulée « Mon combat contre l'endométriose », raconte son parcours du combattant. Aurélie, 30 ans, hôtesse d'accueil à Cagnes-sur-Mer, a déjà fait deux fausses couches. Sa maladie aurait même pu briser son couple. Elle a alors décidé de se faire opérer devant nos caméras. Samantha, 36 ans, restauratrice près de Mandelieu, est enceinte de 8 mois et demi après avoir bataillé pendant 20 ans contre l'endométriose, soutenue par son mari Jean-Claude. Ils nous font partager la naissance de ce bébé tant attendu ! © C.productions