L'arbre des anges

1 téléfilm

Mariée avec un homme alcoolique et violent, Lynn quitte son époux le jour de Thanksgiving et refait sa vie dans une autre ville avec ses enfants Thomas et Sara. Onze mois plus tard, à l'approche de Noël et alors qu'elle a du mal à joindre les deux bouts, Lynn inscrit ses enfants à une opération de l'armée du salut, « l'arbre des anges ». Les enfants inscrivent leur liste de Noël sur un ange en papier déposé sur un sapin ; le public peut alors choisir un ange et offrir les cadeaux demandés par l'enfant... © SONAR ENT.