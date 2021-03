ComediHa! fest Avec Kev Adams

1 émission

Kev Adams anime son premier gala télévisé dans le cadre du ComediHa! Fest-Québec. Il part à la conquête des Québécois en regroupant des humoristes francophones du Québec et de l'Europe sur une même scène dans le but de rire ensemble. Une soirée unique en compagnie des humoristes : Jarry, Olivier de Benoist, Éric Antoine, Rachid Badouri, Kyan Khojandi, Tania Dutel, Alex Fredo, Franky et Michel Courtemanche. © Comediha ! Distribution Inc