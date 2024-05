Auréolé de 15 étoiles au Guide Michelin, Yannick Alléno est l'un des plus grands Chefs de la planète. En 2014, il reprend le Pavillon Ledoyen, une institution parisienne située à deux pas des Champs-Élysées. En cinq ans, le Chef va diviser cette maison historique en trois restaurants. Et avec son équipe de 150 personnes, il vise alors un objectif fou : en faire le lieu le plus étoilé du monde ! De 2019 à 2023, le quotidien de ce temple de la gastronomie a été filmé. Des années de défis, de consécration, d'épreuves, de révolution et de tempêtes... jusqu'à l'impensable pour Yannick Alléno : l'accident mortel de son fils Antoine, auquel ce film est dédié. © NUAGE SOLEIL - ELEPHANT ADVENTURES - 2023