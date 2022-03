Mieux chez soi

2 émissions

Stéphane Plaza a réuni dans une agence unique, l'agence « mieux chez soi », une dizaine d'architectes professionnels des plus inventifs et ingénieux ! Ils sont là pour trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez chez vous et qui vous semblent insolubles. Tous les jours, des clients viendront exposer leur problématique à l'agence. Stéphane Plaza leur présentera alors deux architectes et chacun d'eux proposera un projet afin que le client puisse avoir le choix. © STUDIO 89