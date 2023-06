Les films d'outrance, d'énergie sexuelle et de paysages de la Côte Ouest de Russ Meyer rompent avec les codes de l'époque, quitte à flirter avec la censure. Fasciné dès sa jeunesse par les shows « burlesques », et après avoir vendu plusieurs photographies au magazine Playboy, Meyer pose les bases du cinéma érotique en exposant à l'écran le corps dénudé de ses actrices, véritable révolution après des fifties ultra-puritaines. Mais la « Russ Meyer's touch », c'est également une galerie de personnages extraordinaires, des situations invraissemblables, une violence parodique, une satire de l'Amérique profonde, sans oublier les fantasmes mammaires qui débordent de l'écran. Le réalisateur a contribué à sa manière à l'émergence d'une femme libérée, tant sexuellement que physiquement. Il touche à tous les genres, restant fidèle à sa passion débordante pour les poitrines gargantuesques et la lutte contre l'ordre moral établi, évitant toutefois soigneusement les appels de l'industrie porno. Intervenants : Bénédicte Martin (écrivaine), Juliette Dragon (artiste), François Guérif (éditeur), Bruno Solo (acteur et réalisateur), Majane Satrapi (auteure et réalisatrice), Gérard Lenne (journaliste cinéma), Ovidie (auteure et réalisatrice), Galeshka Moravioff (distributeur de film), Guillaume Baron (journaliste cinéma). © LABEL IMAGE PRODUCTION