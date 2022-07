Bull

4 épisodes

Psychologue et consultant juridique, le Dr Jason Bull est un expert en sciences du procès et utilise ses compétences pour faire gagner ses clients au tribunal. Avec son équipe, Bull est engagé par un millionnaire dont le fils est accusé de meurtre. Après avoir constitué un jury miroir, la stratégie de Bull et son équipe consiste à convaincre la femme qui aura l'influence la plus significative sur le verdict final... © CBS PARAMOUNT