Le reste du monde

36 épisodes

C’est sur l’île d’Ibiza que la famille du RDM pose ses bagages, bien décidée à y passer des vacances inoubliables. Laura et Nikola vont bientôt se marier et comptent sur le Reste du monde pour les aider à préparer le plus beau jour de leur vie. Ces vacances et le mariage qui approche vont être l’occasion pour la famille du Reste du Monde de faire le bilan, mettre à jour les vérités cachées et effacer les rancœurs du passé ! Jour après jour vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires ! © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE