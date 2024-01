À 18 ans, Hell, parisienne issue d'un milieu aisé, passe ses nuits dans les boîtes et ne fréquente que la jet set. Mais dans ce monde où tout n'est que paillettes, la jeune fille est en proie à un certain mal de vivre. Jusqu'au jour où elle rencontre Andréa, un jeune homme dont elle tombe follement amoureuse et avec qui elle entamera une longue descente aux enfers... D’après le roman controversé de Lolita Pille. © SND