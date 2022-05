Les gangsters et la République : au nom du drapeau

Quels liens unissent les gangsters et l'État ? Depuis la Libération, truands, police et politiques ont toujours eu des intérêts communs. Ce documentaire en trois parties révèle comment la République s'est servie des voyous "au nom de la patrie". Une version officieuse de la France racontée par des historiens, des gangsters et des hommes politiques sans langue de bois. © LA COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES