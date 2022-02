Le 1945

La rédaction de M6 vous propose de faire le tour de l'actualité en France et à l'étranger. La Cour d’appel de Nancy par arrêt du 17/11/2021 a débouté la S.A.S Société Industrielle et Financière de Lorraine de toutes ses demandes à l’encontre de Métropole Télévision, a condamné in solidum les sociétés Metropole Télévision, M 6 Digital Services et Bedrock à payer à chacune des sociétés Glaces Thiriet, Thiriet Distribution, Thiriet Magasins la somme 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; les a déboutées de leurs autres demandes d’indemnisation ; a condamné in solidum les sociétés du groupe M6 à payer aux sociétés du groupe Thiriet la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. © M6