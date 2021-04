Prête à tout pour être reine

1 téléfilm

Julie Taylor est embauchée comme enseignante pour remplacer Johanne, sa collègue et amie qui a disparu. Alors que Julie rêve d'un nouveau départ pour elle et sa fille, Miya, les choses prennent une toute autre tournure quand Amy, une lycéenne manipulatrice, se lie d'amitié avec Miya. Alors que Amy est prête à tout pour être élue reine du bal de fin d'année, Julie se demande jusqu'où ira cette dernière pour atteindre son but... © Incendo Media