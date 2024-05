Laurent Gerra et Virginie Lemoine se lancent à toute berzingue dans toutes sortes de sketches et imitations : parodies d'émissions TV, de politiques, de chansons. Et ils n'épargnent personne ! Que ce soit : "Pierre Bellemare et Maryse", "Le monde est à vous", "Miss France", "Tout le sport", "7/7", "La chance aux chiassons" ou encore Jack Lang, Gainsbourg ou Johnny... © CHAMPIONS TELEVISION