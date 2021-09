César et Isabelle sont séparés et expérimentent la garde alternée de leurs enfants. Mais pour divorcer, ils sont tenus de s'accorder « à l'amiable ». Pour ces compétiteurs passionnés et bornés, le consensus est d'un ennui... Alors que les embuscades et les coups bas, ça c'est la vie !... César s'est installé en face de chez Isabelle ? Ok. Isabelle va aller travailler chez le concurrent direct et ennemi intime de César. Leurs enfants, leurs parents, leur meilleure amie sont autant de victimes collatérales de ce combat sans merci.