Ils s’appellent Alex, Valentin et Romain et ils sont party fixers. Ensemble, ces amis d’enfance ont fondé Summer Rockz, l'agence d'organisation de soirées n°1 sur la Costa Brava ! Et depuis 10 ans, ils rivalisent de créativité et de bonne humeur pour organiser les meilleures fêtes de la côte catalane à destination des touristes français. Plus qu’une équipe, ils forment une véritable famille. Suivez-les tout un été dans leurs folles aventures, aussi bien professionnelles que personnelles, à Lloret de Mar ! © STUDIO 89