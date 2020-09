USS Indianapolis

1 téléfilm

Juillet 1945. Le navire USS Indianapolis, commandé par le Capitaine McVay, avec à son bord 1 196 marins, doit livrer des composants de la bombe atomique. Sur le retour, la navire est torpillé par un sous-marin japonais et sombre dans l'Océan Pacifique. 300 marins périssent sur le coup. Le reste de l'équipage affronte, pendant plus de 5 jours, les attaques de requins, la déshydratation, la faim, les hallucinations et le désespoir. Seuls 317 survivants sont alors secourus. Le lendemain, Hiroshima est bombardée. 10 jours plus tard, la Seconde Guerre mondiale prend fin. En novembre, le Capitaine McVay est envoyé devant la cour martiale... © Marco Polo