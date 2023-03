Ce documentaire présente les coulisses du métier de cascadeuses à travers le XXe siècle jusqu’à aujourd’hui, par le biais d’interviews de professionnelles, d’extraits de films et d’exemples d’entraînements physiques intensifs. Ces héroïnes méconnues sont une génération de cascadeuses qui risquent leur vie devant la caméra et qui mènent un combat constant derrière la caméra pour défendre une égalité des droits et affirmer leur place dans un monde encore trop masculin. © MPX MOTION PICTURE EXCHANGE