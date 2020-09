Long-métrage

Rosemary et Guy, un jeune couple, quittent leur Amérique natale après la perte douloureuse de leur enfant. Ils décident de tout recommencer à Paris. Là, Rosemary fait la connaissance des Castevet, Margaux et Roman ; un couple pétri de bonnes intentions qui les accueille très vite dans le cercle de leur intimité. Ils finissent par emménager dans le même immeuble. Depuis cette rencontre, la chance semble sourire professionnellement à Guy. Confiant, il propose à Rosemary d'avoir un bébé à nouveau. Margaux offre à Rosemary un talisman accompagné d'une soupe de fertilité. En parallèle, Rosemary cherche à en savoir plus sur les anciens locataires de l'appartement, dont on dit que la femme se serait défenestrée...