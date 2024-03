Linguiste reconnue, Alice Howland mène une vie heureuse aux côtés de son mari et de leurs 3 enfants. Mais elle est peu à peu victime d'absences et de trous de mémoire. Un jour, en pleine conférence, elle perd ses moyens et oublie le texte qu'elle doit prononcer. Alice décide alors de consulter et le diagnostic est sans appel : elle est atteinte d'un Alzheimer précoce. © 2014 BSM Studio SAS. All Rights Reserved.