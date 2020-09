Nouveau Nouveau

Test ADN : la fin des secrets de famille

Les tests ADN sont l'un des cadeaux les plus offerts aux États-Unis. En France plus de 100 000 personnes les auraient déjà utilisés. Encore interdits dans notre pays, ils sont pourtant faciles d'accès sur Internet. Quelques gouttes de salive, quelques semaines d'attente, et l'utilisateur connaît l'origine géographique de ses ancêtres. Il découvre aussi le nom de personnes dont le séquençage ADN est très proche et qui ont accepté de partager leurs données. © C.productions