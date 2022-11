Kamila, Noré, Julien, Maeva, Christopher, Adrien, Simon, Adixia, Jessy, Fanny et Mélanie D sont réunis aux côtés de Catalia Rasami et reviennent sur les moments les plus marquants de leur aventure. Entre alliances stratégiques et affrontements acharnés, le temps des révélations est venu ! Les candidats vont également profiter de ce moment pour vous dévoiler les coulisses de l'émission et pour répondre aux questions du public. © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE