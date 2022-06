Thierry Le Luron, l'humour de ma vie

Jeune homme de bonne famille en public et homosexuel affirmé en privé, conservateur et innovateur, Thierry Le Luron a fait rire la France entière grâce à un incroyable don d'imitateur doublé d'un talent certain pour la satire et la subversion. Il fut emporté par le sida à l'âge de 34 ans. A travers images d'archives et confidences inédites, portrait d'un homme complexe dans une époque en mutation. © INA

