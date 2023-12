Isabella a un don extraordinaire : elle manie les saveurs et les goûts comme personne. Malgré une certaine propension à tout diriger, elle se plie néanmoins aux désirs de son mari, Toninho, et tient les fourneaux de leur petit restaurant au Brésil. Mais son époux supporte de plus en plus mal son caractère affirmé et finit par la tromper. Isabella le découvre et fuit à San Francisco se réfugier auprès de son meilleur ami... © THE WALT DISNEY COMPANY