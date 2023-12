Une mission spatiale secrète a été lancée en 1963 par le gouvernement américain et des humains partent pour un voyage qui durera 100 ans. Le but : peupler un nouveau monde en envoyant des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants pour un voyage de cent ans à bord du vaisseau de l'Ascension. Mais 50 ans plus tard, à mi-chemin, l'assassinat mystérieux d'une jeune femme va amener la population à s'interroger sur la vraie nature et le but de leur expédition. © LIONS GATE INTERNATIONAL (UK)