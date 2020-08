Nouveaux épisodes Nouveaux épisodes Divertissement | Série-réalité

WAGS LA

Elles sont les petites amies ou les femmes de célèbres athlètes professionnels : on les appelle les WAGS (wives and girlfriends of sports stars) ! Si pour leurs maris, les coups se jouent sur le terrain, pour les WAGS, c'est au quotidien que tout est permis ! Couple, carrière, amitiés, rivalités, trahisons... Bienvenue dans le monde impitoyable des WAGS de Los Angeles ! © NBC Universal INC.