Les plus grands Chefs, vainqueurs ou finalistes de l'émission, s'affrontent autour d'épreuves toujours plus gourmandes et techniques. Retrouvez Samuel Albert, le gagnant de la saison 10 de Top Chef France, parmi les candidats, ainsi qu'Hélène Darroze, qui apportera son expertise au sein du jury. Qui sera le meilleur Top Chef du monde ? © GULLI