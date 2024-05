Retour dans les années 80 à l’arrivée d’un phénomène incontournable du strip-tease masculin : les chippendales ! Ces danseurs ont réussi à conquérir le cœur du public et à rapporter beaucoup d’argent aux boîtes de nuit, mais derrière le rideau, tout n’est pas aussi sexy. Car une fois les projecteurs éteints, le show laisse place à un univers où rivalité, drogue, violence et même meurtre sont de la partie. © COTC Films LTD. All rights reserved.