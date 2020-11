Très très bon

31 émissions

Présenté par François Régis Gaudry. Avec Elvira Masson, Mina Soundiram, Valentine Oudard et Philippine Darblay. Coffee shops, tables bistronomiques, restos chics, adresses traditionnelles et autres comptoirs secrets, la fourchette de François-Régis Gaudry pique de tous les côtés. Toujours en bonne compagnie, l'expert teste et a le bon goût de partager. Bonnes adresses, plats malins, associations inspirées, ça donne des envies et des idées. Paris Première