Documentaire

Bruce Willis est sans conteste l'une des plus grandes stars hollywoodiennes. Depuis ses débuts dans la peau de David Adison dans la série « Clair de lune », jusqu'à son rôle de John McClane dans « Die Hard » ou de Butch dans « Pulp Fiction », la carrière de Bruce Willis c'est plus d'une centaine de rôles et autant de punchlines inoubliables. Né sur une base militaire allemande dans la ville d'Idar-Oberstein, très loin donc des collines d'Hollywood, Bruce Willis a su construire, en 40 ans de carrière, un parcours d'acteur atypique qui le rend inclassable. De la comédie aux films d'action à succès, Bruce Willis a souvent surpris par ses choix mais a surtout bousculé les codes d'Hollywood. L'acteur aux mille casquettes a su étoffer sa palette tout au long de sa carrière, ce qui l'a élevé au rang d'acteur culte. Définitivement guidé par le défi et la curiosité, Bruce Willis a travaillé avec les plus grands auteurs, il a tutoyé de nombreuses fois le boxoffice, et a toujours su rebondir après avoir essuyé les critiques et les échecs.