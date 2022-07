Glam Masters

8 épisodes

Les meilleurs makeup artists et influenceurs beauté s'affrontent dans cette compétition qui va les pousser à être plus inventifs que jamais. Des qualifications à la finale, leur chemin sera jonché d'épreuves plus créatives et impressionnantes les unes que les autres. Qui deviendra le tout premier Glam Master et aura ainsi l'incroyable opportunité de collaborer avec Kim Kardashian West pour KKW Beauty ? © AETN