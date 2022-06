Le plus grand karaoké de France

Les plus grands noms de la chanson française se sont donné rendez-vous sur scène pour interpréter leurs tubes. Mais la star se trouve dans le public : 1 000 participants sont équipés d'un système avec un casque et un micro qui permet à chacun de chanter et de s'entendre en même temps que l'artiste présent sur scène. Comme dans un vrai karaoké, le public peut suivre les paroles qui défilent pendant la chanson, sur leur téléphone et sur l'écran projeté dans l'arène. En coulisses, un jury d'experts composé de professeurs de chants, musiciens et coaches vocaux a pour mission de sélectionner les meilleurs d'entre eux au fur et à mesure des 4 rounds de la compétition ! © DMLS TV

