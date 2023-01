5 candidats sont mis à l'épreuve dans une série de jeux tous plus décalés et inattendus les uns que les autres : le magasin des odeurs, le tunnel, la poutre, la baignoire... Tous sont persuadés que les épreuves auxquelles ils sont confrontés sont dangereuses, alors qu'il ne s'agit souvent que d'objets du quotidien ou de petites bêtes inoffensives ! Le but : remporter la somme d'une valeur de 1 000 euros. Pour cela, ils doivent relever des défis, dans le noir le plus complet... © FREMANTLE MEDIA FRANCE