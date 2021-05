Les chansons de Claude François résonnent toujours dans nos oreilles et enflamment encore les dancefloors. Il faut dire qu'en 17 années de carrière, avec plus de 300 chansons enregistrées et des millions d'albums vendus, le roi de la chanson populaire a enthousiasmé le public par son style, son rythme et ses célèbres chorégraphies. Retrouvez les plus grands succès de Claude François comme « Cette année-là », « Le lundi au soleil », « Alexandrie Alexandra », « Belinda », « Magnolias Forever »… et d'autres encore, dans ce programme issu des archives de l'INA.