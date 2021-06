C'est l'histoire d'un mec qui poussait toujours le bouchon un peu plus loin pour bousculer l'ordre établi. Repousser les limites du bon goût pour dénoncer la bêtise quotidienne, tel était son credo. Mais sous l'humour pointaient la colère et le sens des injustices sociales qui lui inspireront son plus grand numéro : la candidature à l'élection présidentielle... Retrouvez dans ce programme son talent pour provoquer, dénoncer mais surtout faire rire ! Que ce soit pour se moquer de la vie politique, pour essayer de raconter « l'histoire d'un mec », ou encore pour parodier l'émission culte « Le schmilblick ». Redécouvrez également Coluche accompagné de plusieurs célébrités telle que Sylvie Joly, cliente particulièrement indécise devant un Coluche bien désemparé, ou Didier Bourdon, examinateur particulièrement benêt et méchant lors d'un concours de CRS que Coluche aura du mal à réussir. Retrouvez les meilleurs sketchs de Coluche, le comique engagé, dans ce programme composé des meilleures archives de l'INA.