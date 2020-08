Vol 192

1 téléfilm

Agent du FBI à Los Angeles, Sarah Plummer doit quitter son mari et son fils pour participer à un procès sensible à Washington car elle détient une vidéo de surveillance prouvant la culpabilité d'un Sénateur dans le meurtre d'une jeune femme. À bord du vol 192, elle fait la connaissance de Michelle, qui semble tout savoir d'elle. Et pour cause, cette dernière a été chargée par le Sénateur d'effacer la vidéo tandis que son complice détient la famille de Sarah en otage à Los Angeles... © Formula Features