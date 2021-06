Harcèlement sexuel : l'année qui a tout changé

1 documentaire

Il y a un an, suite aux révélations du New York Times et du New Yorker, éclate l'affaire Weinstein.Le célèbre producteur de Hollywood est accusé par une centaine de femmes de harcèlement et d'agressions sexuelles. En quelques semaines, cette déflagration va libérer la parole de millions de femmes, alors que les hashtags #MeToo et #balancetonporc envahissent Twitter et font le tour du monde. Suite à l'affaire Weinstein, que s'est-il passé en France ? La parole s'est-elle vraiment libérée ? © C.productions