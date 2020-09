Nouveaux épisodes Nouveaux épisodes Divertissement | Cuisine | Compétition

En route pour le meilleur pâtissier

Ils ont entre 16 et 18 ans et vont devoir mettre leur créativité, leur fraicheur et leur spontanéité à l'épreuve. Dans un premier temps en duel, ils devront réaliser leur gâteau signature. Du cake design, à l'entremet, en passant par les tartes... ce gâteau devra faire la différence et convaincre Jeffrey Cagnes, un des chefs les plus talentueux de sa génération qui opère dans la plus ancienne et prestigieuse pâtisserie de Paris. © BBC Productions