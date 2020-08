Gordon Ramsay : bataille de chefs

8 émissions

Les chefs Gordon Ramsay (Grande-Bretagne), Gino D'Acampo (Italie) et Fred Siriex (France) sont de retour pour de nouvelles aventures gastronomiques ! Un road-trip totalement déjanté où « los tres amigos » sillonnent le continent américain et font escale au Texas, au Mexique, à Las Vegas et à San Francisco. Au programme : découvertes des spécialités culinaires et expériences touristiques locales… mais pas que ! Leur périple les mène au Mexique. Là, ils goûtent à la tequila, mangent des poivrons frais, pêchent du poisson, dégustent le meilleur petit-déjeuner du monde et testent la salade César originale... ©All3média